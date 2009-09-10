Затонуло судно с детьми: 80 погибших

Продолжается спасательная операция у берегов Сьера-Леоне, где накануне вечером затонуло судно со 150 пассажирами, среди которых было много детей в возрасте от 8 до 16 лет.

По последним данным, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 80 человек, 36 пассажиров удалось спасти. Пропавшими без вести на данный момент числятся более 30 человек, сообщил представитель федеральной полиции.

Аварийные службы продолжают розыски выживших. Затонувшее судно до сих пор не обнаружено.

Катастрофа произошла неподалеку от городка Томбо, расположенного в пригороде Фритауна, и местные власти пытаются организовать доставку выживших во Фритаун, поскольку медицинские службы Томбо не могут оказать им необходимую помощь.

По предварительным данным, лодка перевернулась во время сильного шторма. В Сьерра-Леоне начато расследование обстоятельств происшествия. Местные власти отказываются подтвердить, что причиной катастрофы была перегрузка судна. В то же время в Африке не редки случаи, когда суда тонут из-за отсутствия должного техобслуживания и перегрузки, связанной с желанием владельцев взять больше пассажиров на борт в погоне за прибылью, передает БЕЛТА.