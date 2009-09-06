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Затонул паром с 1000 пассажиров

06 сентября 2009 11:31
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Паром Superferry 9, потерпевший бедствие на юге Филиппин, затонул - более 800 человек были эвакуированы с тонущего судна, однако двое не сумели спастись.

Поисково-спасательная операция в районе полуострова Замбоанга продолжается - всего на борту парома находились 964 человека.

Начальник филиппинской береговой охраны адмирал Вильфредо Тамайо сообщил, что большинство пассажиров и членов экипажа Superferry 9 были переправлены на два коммерческих судна, откликнувшихся на сигнал о бедствии. В спасательной операции принимают участие военные вертолеты и корабли филиппинских ВМС.

Как сообщалось ранее, паром Superferry 9 дал опасный крен по пути из порта Хенераль-Сантос в Илоило. Около 4:00 (0:00 мск) часов по местному времени экипаж послал сигнал SOS, капитан распорядился начать эвакуацию пассажиров, передает РБК.

# происшествия

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