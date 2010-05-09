Защитный купол со дна Мексиканского залива пришлось поднять

Как сообщает AFP, руководство BP решило приостановить работы после того, как на внутренней поверхности 100-тонного купола образовались легковоспламеняющиеся газовые гидраты - кристаллические соединения различных газов с водой, которые образуются при определенных соотношениях давления и температуры.

Специалисты обнаружили опасные образования, придавшие конструкции нежелательную плавучесть, в момент спуска купола на дно Мексиканского залива. В итоге конструкция была поднята с морского дна и сдвинута в сторону для того, чтобы участники операции смогли обследовать купол и очистить его от газогидратов. По оценкам руководства BP, на очистку купола потребуется не менее двух дней.

Главный инженер BP Дуг Саттлз, комментируя сложившуюся ситуацию, подчеркнул, что пока рано говорить о провале операции. По его словам, на данный момент ясно одно - принятые специалистами компании меры пока не принесли результата.

Как сообщалось ранее, с помощью купола BP планировала перекрыть утечку на дне Мексиканского залива на 85 процентов. По оценкам экспертов, средняя скорость утечки составляет около 5 тысяч баррелей в день. Общий объем вытекшей нефти оценивается в 2,5 миллиона галлонов.

Нефть начала разливаться в Мексиканском заливе у берегов штата Луизиана после того, как 20 апреля взорвалась и затонула буровая платформа Deepwater Horizon. Жертвами аварии стали 11 человек. К 4 мая нефть из поврежденной скважины достигла берегов штата Луизиана.