Защитника деревьев с главной елки Архангельска снимали с помощью губернатора

Церемония официального зажжения огней на главной новогодней елке в Архангельске закончилось вызовом экстренных служб.

Андрей Христофоров, известный в народе под именем Древарх забрался на 25-метровую ель, цепляясь за провода и пушистые пластиковые ветки. В мегафон он выражал недовольство древней новогодней традицией — вырубкой зеленых насаждений к Новому году, говорится в сообщении пресс-службы. Начальник дежурной смены службы пожаротушения поднялся к Христофорову по 30-метровой автолестнице для переговоров, однако его призывы остались не услышанными, сообщает NEWSru.com.

Христофоров грозился спрыгнуть и даже совершил попытку перегрызть электропровода, опоясывающие ель, но электричество вовремя отключили.

На место происшествия прибыли губернатор Архангельской области Илья Михальчук и мэр города Виктор Павленко. Набрав номер Христофорова, спасатели передали мобильный телефон главе региона. Появление губернатора оказалось действеннее уговоров: после нескольких фраз защитник деревьев отправился в обратный путь по внутренним конструкциям елки. Спустившись, нарушитель ушел с губернатором для профилактической беседы.