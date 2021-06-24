Запуталась в траве водоёма и захлебнулась. В Воложинском районе утонула второклассница

Новости Беларуси. В Воложинском районе утонула второклассница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По предварительной информации, девочка в деревню Киевец приехала из Минска.

Вечером она пошла на пруд вместе с отцом, который решил искупаться. Дочку он оставил на берегу, но девочка все-таки полезла в воду. Предположительно, школьница запуталась в траве водоема и захлебнулась. Спасатели приехали оперативно, провели реанимацию, но спасти девочку не смогли. По факту гибели проводится проверка.