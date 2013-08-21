Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов введен в шести районах Гомельской области. Пожароопасная ситуация в регионе из-за сухой и жаркой погоды обострилась. В Светлогорском, Лельчицком, Чечерском, Жлобинском, Брагинском и Хойникском районах уровень опасности преодолел четвертый класс. А это означает, что малейшая неосторожность с огнем может привести к непоправимым последствиям.

Напряженная ситуация складывается и в Гомельском районе. Здесь класс опасности приблизился к максимальному – пятому. Сейчас готовятся документы на введение запрета для посещения и этих лесных массивов. Ситуация в регионе полностью под контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.