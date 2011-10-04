Запорожский казак убил московского стрелка в ходе исторического фестиваля

Трагедия произошла в украинском городе Каменец-Подольский в ходе проведения военно-исторического фестиваля «Каменец – земля героев». Россиянин, выступавший на стороне московских стрелков, получил смертельную травму от киевлянина – запорожского казака.

Как сообщило УМВД по Хмельницкой области, в ходе инсценировки атаки казачьих войск и московских стрельцов на польских шляхтичей 36-летний украинец так увлекся действом, что «перезаряжая» самодельный макет янычарского ружья, не достал шомпол для прессования пыли и выстрелил. В результате выстрела фрагмент шомпола (железный прут) попал в голову другому участнику фестиваля, 38-летнему гражданину одной из стран ближнего зарубежья.

Мужчина получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. Он скончался в реанимационном отделении Каменец-Подольской городской больницы.

Виновник происшествия был задержан и в содеянном сознался. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщает «Столичное телевидение».