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Заложники, захваченные в здании телеканла Discovery, освобождены

02 сентября 2010 08:55
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Благополучно завершилась история с захватом заложников, которая держала в напряжении жителей США несколько часов.

Накануне в штате Мэрилэнд вооруженный преступник ворвался в здание телеканала Discovery и взял в плен троих человек. Почти 2 тысячи сотрудников были экстренно эвакуированы. О требованиях бандита информации нет. В ходе спецоперации его застрелил снайпер. Заложники не пострадали.

Известно, что 43-летний Джеймс Ли был ярым противником политики телеканала. Ранее он неоднократно устраивал акции протеста у здания Discovery. По его мнению, руководство уделяло недостаточно внимания серьезным проблемам вроде глобального потепления и исчезновения некоторых видов животных.

# происшествия

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