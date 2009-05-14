Заложники на турецком курорте Кушадасы освобождены

Турецкая полиция арестовала налетчика, который 13 мая взял в заложники посетителей банка в турецком курортном городе на Эгейском море.

По предварительным данным, никто из заложников – их было более десяти – не пострадал, передают информагентства. Турецкая полиция предприняла штурм банка и освободила заложников, удерживаемых вооруженным налетчиком. Ранее сообщалось, что преступников было двое.

Неизвестный в черной маске захватил заложников при попытке ограбления банка на западе Турции. В момент нападения в здании находились 15 человек. Полиция окружила учреждение и начала переговоры с преступником. Позже он отпустил двух женщин. А через некоторое время из банка раздались выстрелы. Стражи порядка приняли решение штурмовать здание. Им удалось обезоружить и захватить грабителя.