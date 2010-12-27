Заложниками непогоды в московских аэропортах оказались около 8 тысяч человек

Из-за снегопадов и обледенения проводов несколько тысяч человек остались без электричества в российской столице и центральных регионах страны.

Из строя вышли около 170 трансформаторных подстанций. На некоторых железнодорожных направлениях встали поезда. Специалисты пытаются восстановить подачу электричества.

Хуже всего пришлось авиапассажирам. Аэропорт «Домодедово» оставался без света весь день. Задержано более сотни рейсов. Заложниками непогоды в канун новогодних праздников оказались около 8 тысяч человек. С перебоями работали и аэропорты «Шереметьево и Внуково». Сейчас график воздушного сообщения приходит в норму, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».