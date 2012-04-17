Заключенные тюрьмы бразильского города Аракажу во время бунта взяли в заложники около 100 человек

Новости Бразилии. Тревожные известия приходят из Бразилии. Во время бунта в тюрьме города Аракажу в заложниках оказались около 100 человек. Если власти не примут условия заключенных, то преступники угрожают их убить.

Известно, что в числе заложников – надзиратели, гражданский персонал исправительного учреждения и члены семей заключенных, которые к началу бунта были в помещениях для свиданий.

По предварительным данным, арестантам удалось захватить несколько корпусов тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.