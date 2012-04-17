Прямой эфир

Заключенные тюрьмы бразильского города Аракажу во время бунта взяли в заложники около 100 человек

17 апреля 2012 09:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. Тревожные известия приходят из Бразилии. Во время бунта в тюрьме города Аракажу в заложниках оказались около 100 человек. Если власти не примут условия заключенных, то преступники угрожают их убить.

Известно, что в числе заложников – надзиратели, гражданский персонал исправительного учреждения и члены семей заключенных, которые к началу бунта были в помещениях для свиданий.

По предварительным данным, арестантам удалось захватить несколько корпусов тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки

Другие новости рубрики

Все новости
17 апреля 2012 09:53

В Москве на людей рухнул 7-этажный дом-самострой. 1 человек погиб, 11 ранены

17 апреля 2012 09:51

В Германии сел на мель и получил пробоину круизный теплоход, на котором находилось 157 человек

17 апреля 2012 07:37

14 апреля 2012 года – первый за три года день, когда в Сальвадоре не произошло ни одного убийства