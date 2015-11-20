Захват заложников в Мали: в ходе штурма освобождены 80 человек, трое погибли

Новости Мали. Мы продолжаем следить за ситуацией в столице Мали Бамако, где группа вооруженных людей напала на отель «Рэдиссон». В ходе штурма уже освобождены 80 заложников, трое погибли. На данный момент на седьмом этаже идет перестрелка.

Несколькими часами ранее силовики освободили 20 человек. Некоторых из них отпустили экстремисты после того, как пленники процитировали Коран.

Нападение было совершено около 10 утра. В руках у террористов оказались 170 человек. Установлено, что среди постояльцев отеля есть граждане Франции, США, Китая и Турции. МИД Беларуси пока не располагает сведениями о присутствии среди заложников наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.