Захват прихожан мечети пакистанскими талибами

Было захвачено в заложники 2000 прихожан мечети. Погибли 70 человек. Более 100 раненых. Никаких требований боевики пока не выдвинули.

В пакистанском городе Лахор атакованы мечети общины ахмадийцев, членов религиозного течения, отколовшегося от ислама. В результате нападения террористов, захвата и штурма храмового комплекса силами пакистанской армии и полиции погибли как минимум 70 человек, свыше 90 получили ранения. Аналитики отмечают, что, несмотря на то, что ответственность за акцию уже взяли на себя участники движения «Талибан», известные своей внесистемной экстремистской активностью, ситуация в городе и в стране может оказаться и глубже, и сложнее, чем кажется.

Дело в том, что ахмадийцев в мусульманском мире считают западниками: за последние двадцать лет они не раз становились мишенью фундаменталистов. Да и с официальным Исламабадом отношения у общины весьма напряженные: с 1974 года ее деятельность законодательно регламентирована и жестко ограничена. Таким образом, считают эксперты, кто бы конкретно ни стоял за нынешним терактом, атака была направлена не столько на верующих, сколько против западных стран и в первую очередь против США. На фоне растущей неприязни пакистанцев к европейцам и американцам, нынешние события могут стать лишь первой и возможно далеко не самой громкой акцией в длинной череде кровавых нападений.