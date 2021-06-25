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Загорелась на ходу. Возле Академии наук в Минске сгорела легковушка

25 июня 2021 16:10
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Новости Беларуси. Мотоциклист попал под колеса фуры. Авария произошла в Октябрьском районе. Водитель большегруза выезжал со двора на улицу Бабушкина и не пропустил мотоциклиста, который двигался по главной дороге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Загорелась на ходу. Возле Академии наук в Минске сгорела легковушка-1

Байкер госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Загорелась на ходу. Возле Академии наук в Минске сгорела легковушка-4

А на проспекте Независимости на подъезде к Академии Наук сгорела легковушка. Машина воспламенилась в движении. Причина ЧП выясняется. На несколько часов в сторону центра здесь было затруднено движение.

Загорелась на ходу. Возле Академии наук в Минске сгорела легковушка-7

И еще одна авария, одним фактором которой могла стать жара. Два городских автобуса столкнулись на проспекте Жукова днем. Водитель, двигаясь со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Аэродромной, вероятно, отвлекся и врезался в стоявший на светофоре автобус. Обошлось без серьезных травм.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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