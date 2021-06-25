Загорелась на ходу. Возле Академии наук в Минске сгорела легковушка

Новости Беларуси. Мотоциклист попал под колеса фуры. Авария произошла в Октябрьском районе. Водитель большегруза выезжал со двора на улицу Бабушкина и не пропустил мотоциклиста, который двигался по главной дороге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Байкер госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

А на проспекте Независимости на подъезде к Академии Наук сгорела легковушка. Машина воспламенилась в движении. Причина ЧП выясняется. На несколько часов в сторону центра здесь было затруднено движение.