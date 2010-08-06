Задымление в Москве: москвичи жалуются, что им трудно дышать

Обстановка в центральной части страны по-прежнему сложная. Огнем охвачены 17 регионов, и остановить стихию пока не удается.
Смог и сильный запах дыма ощущаются уже на подъезде к Москве. Картина везде одинаковая — всё окутано белой пеленой, трудно дышать. Ситуацию усугубляет невыносимая жара.
Из-за горящих торфяников в дыму оказались еще Смоленская, Тульская и Калужская области. Больше всего страдают от смога горожане и водители.
Москвичи:
Очень жарко — и людям, и машинам. Глохнет техника.
48 сейчас — попробуй выдержать.
Дышать очень трудно сейчас. Задымление сильное. На улицу не вообще выйдешь, да и дома уже дышать нечем.
Не спасают россиян и кратковременные дожди. Сегодня ночью в некоторых районах прошли даже ураганы. Однако к утру лужи высохли и вновь воцарилась жара.
Колона с белорусскими спасателями уже приближается к Рязанской области. По плану, в пункт назначения они прибудут в 23 часа по московскому времени. К работе приступят уже завтра утром.
Вячеслав Комиссаров, Сергей Вишневский. Телекомпания СТВ. Рязанская область, Россия.