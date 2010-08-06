Задымление в Москве: москвичи жалуются, что им трудно дышать

Дым от пожаров в России нарушил воздушное сообщение. Московские аэропорты «Домодедово» и «Внуково» сегодня не принимают самолеты. Аэропорт «Шереметьево», где лайнеры приземлялись с большим опозданием, перегружен.

Обстановка в центральной части страны по-прежнему сложная. Огнем охвачены 17 регионов, и остановить стихию пока не удается.

Смог и сильный запах дыма ощущаются уже на подъезде к Москве. Картина везде одинаковая — всё окутано белой пеленой, трудно дышать. Ситуацию усугубляет невыносимая жара.

Из-за горящих торфяников в дыму оказались еще Смоленская, Тульская и Калужская области. Больше всего страдают от смога горожане и водители.

Москвичи:

Очень жарко — и людям, и машинам. Глохнет техника.

48 сейчас — попробуй выдержать.

Дышать очень трудно сейчас. Задымление сильное. На улицу не вообще выйдешь, да и дома уже дышать нечем.

Не спасают россиян и кратковременные дожди. Сегодня ночью в некоторых районах прошли даже ураганы. Однако к утру лужи высохли и вновь воцарилась жара.

Колона с белорусскими спасателями уже приближается к Рязанской области. По плану, в пункт назначения они прибудут в 23 часа по московскому времени. К работе приступят уже завтра утром.

Вячеслав Комиссаров, Сергей Вишневский. Телекомпания СТВ. Рязанская область, Россия.

Фото задымленной Москвы смотрите здесь.