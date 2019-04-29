Задержаны трое россиян. Крупнейшую в истории Беларуси нарколабораторию ликвидировали под Минском

Новости Беларуси. Крупнейшую нарколабораторию ликвидировали под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это результат совместной операции пограничников, сотрудников КГБ и ФСБ России.

Подпольный цех обнаружили в одном из гаражей, причем правоохранители приехали в самый разгар процесса. Установлено, что прекурсоры и оборудование для изготовления запрещенных веществ были ввезены в Беларусь с территории России. По заключению экспертов, изъятый порошок является особо опасным психотропом. На данный момент задержаны трое россиян. Возбуждены уголовные дела.