Задержаны трое россиян. Крупнейшую в истории Беларуси нарколабораторию ликвидировали под Минском

Новости Беларуси. Крупнейшую нарколабораторию ликвидировали под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это результат совместной операции пограничников, сотрудников КГБ и ФСБ России.
Новости Беларуси. Крупнейшую нарколабораторию ликвидировали под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это результат совместной операции пограничников, сотрудников КГБ и ФСБ России.
Подпольный цех обнаружили в одном из гаражей, причем правоохранители приехали в самый разгар процесса. Установлено, что прекурсоры и оборудование для изготовления запрещенных веществ были ввезены в Беларусь с территории России.
По заключению экспертов, изъятый порошок является особо опасным психотропом. На данный момент задержаны трое россиян. Возбуждены уголовные дела.
Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Разработка велась около месяца. Благодаря реализации оперативной информации, работа подпольной лаборатории пресечена на стадии изготовления первой крупной партии наркотиков.
В ходе операции обнаружено и изъято профессиональное лабораторное оборудование, 30 килограммов порошкообразного вещества и 750 литров специальной жидкости прекурсора.
В нашей стране это первый случай выявления лаборатории такого уровня оснащения и объемов производства наркотиков.
Задержанным злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.
Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства преступной деятельности.