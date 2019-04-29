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Задержаны трое россиян. Крупнейшую в истории Беларуси нарколабораторию ликвидировали под Минском

29 апреля 2019 14:29
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Новости Беларуси. Крупнейшую нарколабораторию ликвидировали под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это результат совместной операции пограничников, сотрудников КГБ и ФСБ России.

Задержаны трое россиян. Крупнейшую в истории Беларуси нарколабораторию ликвидировали под Минском-1

Подпольный цех обнаружили в одном из гаражей, причем правоохранители приехали в самый разгар процесса. Установлено, что прекурсоры и оборудование для изготовления запрещенных веществ были ввезены в Беларусь с территории России.

По заключению экспертов, изъятый порошок является особо опасным психотропом. На данный момент задержаны трое россиян. Возбуждены уголовные дела.

Задержаны трое россиян. Крупнейшую в истории Беларуси нарколабораторию ликвидировали под Минском-4

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Разработка велась около месяца. Благодаря реализации оперативной информации, работа подпольной лаборатории пресечена на стадии изготовления первой крупной партии наркотиков.

В ходе операции обнаружено и изъято профессиональное лабораторное оборудование, 30 килограммов порошкообразного вещества и 750 литров специальной жидкости прекурсора.

В нашей стране это первый случай выявления лаборатории такого уровня оснащения и объемов производства наркотиков.

Задержанным злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства преступной деятельности.

# Наркотики # происшествия # Антон Бычковский # Фотофакт

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