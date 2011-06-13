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Задержаны 22 участника несанкционированной акции на белорусско-польской границе

13 июня 2011 14:06
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Ограничения на массовый вывоз белорусских товаров за пределы страны – мера вынужденная. За последнее время «народный экспорт» составил свыше полутора миллиардов долларов. Это 14% от всего белорусского экспорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Однако некоторые граждане, проживающие в приграничье, давно сделали такую деятельность своим основным заработком. И ограничительные меры правительства, которые перекрыли этот канал, вызвал у них недовольство.

Так, в минувшие выходные на пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе отдельные граждане пытались выразить свое возмущение против ограничительных мер. Зачинщики задержаны и понесут наказание.

Правовую оценку участникам несанкционированного мероприятия у погранперехода «Брузги» даст суд. Об этом заявили в МВД Беларуси.

В главном милицейском ведомстве отметили, что ситуация под контролем и любые противоправные действия будут пресекаться в соответствии с законом. На данный момент правоохранители задержали 22 участника упомянутой акции.

Константин Шалькевич, временно исполняющий обязанности по должности начальника управления информацией и общественных связей МВД Республики Беларусь:
Жители приграничных районов, используя цену и на топливо, и на табачные изделия, а также на другую продукцию, используют в своих интересах. Хотят заработать на этом.
Оценку действиям присутствовавшим на вчерашнем несанкционированном мероприятии будет давать суд.

# происшествия # Фотофакт

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