Задержано раритетное холодное оружие времен Наполеона

Сабли, штыки и шпаги обнаружены сотрудниками Брестской таможни в рейсовом автобусе, следовавшем из Западной Европы в Россию.Во время осмотра багажа на дне сумки одной из пассажирок инспекторы обнаружили 17 предметов старины. Также найден золотой орден офицера французского легиона и капсульный пистолет. Большинство из предметов имеют клеймо мастера.



Как предполагают специалисты, холодное оружие принадлежало офицерам сухопутных и морских войск французской армии и, скорее всего, было приобретено на аукционе. Предметы старины гражданка Российской Федерации не задекларировала. В настоящее время эксперты проводят оценку антиквариата.