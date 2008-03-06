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Задержано раритетное холодное оружие времен Наполеона

06 марта 2008 12:13
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Сабли, штыки и шпаги обнаружены сотрудниками Брестской таможни в рейсовом автобусе, следовавшем из Западной Европы в Россию.Во время осмотра багажа на дне сумки одной из пассажирок инспекторы обнаружили 17 предметов старины. Также найден золотой орден офицера французского легиона и капсульный пистолет. Большинство из предметов имеют клеймо мастера.

Как предполагают специалисты, холодное оружие принадлежало офицерам сухопутных и морских войск французской армии и, скорее всего, было приобретено на аукционе. Предметы старины гражданка Российской Федерации не задекларировала. В настоящее время эксперты проводят оценку антиквариата.
# происшествия

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