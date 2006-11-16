Задержанному по подозрению в убийстве 4-летней девочки предъявлено обвинение

Напомним, 6 ноября по подозрению в убийстве при отягчающих обстоятельствах минчанки Ляны Тараскевич на станции Руденск задержан неоднократно судимый гражданин Беларуси. Кроме этого, он подозревался в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Пуховичском районе. По месту жительства отца подозреваемого в Минской области и в квартире в Минске, где он проживал сам, были изъята одежда и обувь, в которой молодой человек, предположительно, находился в момент совершения преступления. Следствие, располагая достаточными доказательствами, предъявило ему обвинение по ряду статей уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за совершение особо тяжких преступлений.