Задержан житель Минска, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают устанавливать лиц, причастных к беспорядкам в Минске и применению силы в отношении сотрудников МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, накануне задержан молодой человек, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ. Инцидент произошел 5 сентября в районе станции метро «Пушкинская». 25-летний житель столицы принимал участие в незаконном митинге.

К нему подошли два милиционера, сделали замечание и предупредили об ответственности. Каков был ответ, вы видите на экране. Нападавшему удалось скрыться в толпе. Однако личность удалось установить.

Молодой человек находится в ИВС. Его действиям уже дана правовая оценка. Участнику протестов грозит уголовная ответственность.