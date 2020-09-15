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Задержан житель Минска, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ

15 сентября 2020 12:46
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Новости Беларуси. Правоохранители продолжают устанавливать лиц, причастных к беспорядкам в Минске и применению силы в отношении сотрудников МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Задержан житель Минска, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ-1

Так, накануне задержан молодой человек, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ. Инцидент произошел 5 сентября в районе станции метро «Пушкинская». 25-летний житель столицы принимал участие в незаконном митинге.

Задержан житель Минска, который ударил милиционера и распылил слезоточивый газ-4

К нему подошли два милиционера, сделали замечание и предупредили об ответственности. Каков был ответ, вы видите на экране. Нападавшему удалось скрыться в толпе. Однако личность удалось установить.  

Молодой человек находится в ИВС. Его действиям уже дана правовая оценка. Участнику протестов грозит уголовная ответственность.  

# Милиция Беларуси # происшествия # Фотофакт

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