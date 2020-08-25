Задержан во время закладки наркотиков. Крупную партию психотропа изъяли у минчанина

Новости Беларуси. Полкилограмма психотропа изъяли у минского предпринимателя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наркосбытчиком оказался 35-летний мужчина, который работал в виртуальном магазине. Правоохранители задержали мужчину, когда тот делал очередную так называемую закладку.

В машине, которой управляла его супруга, нашли почти 100 граммов опасного психотропа, еще 50 обнаружили в Первомайском районе. Основную партию товара (300 граммов) он хранил в арендованной квартире.