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Задержан во время закладки наркотиков. Крупную партию психотропа изъяли у минчанина

25 августа 2020 14:06
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Новости Беларуси. Полкилограмма психотропа изъяли у минского предпринимателя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Задержан во время закладки наркотиков. Крупную партию психотропа изъяли у минчанина-1

Наркосбытчиком оказался 35-летний мужчина, который работал в виртуальном магазине. Правоохранители задержали мужчину, когда тот делал очередную так называемую закладку.

Задержан во время закладки наркотиков. Крупную партию психотропа изъяли у минчанина-4

В машине, которой управляла его супруга, нашли почти 100 граммов опасного психотропа, еще 50 обнаружили в Первомайском районе. Основную партию товара (300 граммов) он хранил в арендованной квартире.

Задержан во время закладки наркотиков. Крупную партию психотропа изъяли у минчанина-7

Возбуждено уголовное дело. К слову, мужчина уже не раз привлекался к ответственности за различные преступления.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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