Задержан спустя минуту после преступления

Сотрудник милиции в Минске задержал опасного преступника, который дважды нанес удар ножом 25-летнему молодому человеку.Случилось это поздним вечером на улице Восточной. Оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РУВД Дмитрий Лубочкин обратил внимание на кровь на одежде пробегающего мимо человека. Милиционер догнал подозреваемого и задержал его. Теперь тот за решеткой, пострадавший жив, а готовность молодого сотрудника прийти на помощь отмечена перед сослуживцами. Как выяснилось, у Дмитрия Лубочкина в тот день был выходной.