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Задержан спустя минуту после преступления

24 октября 2006 07:13
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Сотрудник милиции в Минске задержал опасного преступника, который дважды нанес удар ножом 25-летнему молодому человеку.Случилось это поздним вечером на улице Восточной. Оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РУВД Дмитрий Лубочкин обратил внимание на кровь на одежде пробегающего мимо человека. Милиционер догнал подозреваемого и задержал его. Теперь тот за решеткой, пострадавший жив, а готовность молодого сотрудника прийти на помощь отмечена перед сослуживцами. Как выяснилось, у Дмитрия Лубочкина в тот день был выходной.
# происшествия

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