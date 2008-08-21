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Задержан руководитель организованной преступной группы, которая вывезла в Россию более 80 белорусов

21 августа 2008 16:30
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Цель вывоза — трудовая эксплуатация. Об этом заявили в МВД Беларуси. Уроженец Гомельской области, который обвиняется в создании организованной преступной группы, задержан сотрудниками правоохранительных органов Беларуси и России.

Следствие установило, что за три года обвиняемые вывезли в Москву из Гомельской области группы людей, пообещав им высокий заработок — до 1 тысячи долларов месяц. По прибытии в российскую столицу у них отняли документы. Использовали граждан Беларуси на самых изнурительных работах всего за тарелку супа.

В настоящее время потерпевшими по делу проходят более 80 человек, но по утверждению следствия, их будет гораздо больше. Это первый в Беларуси судебный процесс, по которому проходит такое количество пострадавших от трудовой эксплуатации за границей.
# происшествия

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