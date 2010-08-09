Задержан подозреваемый в жестоком двойном убийстве в Шкловском районе

5 августа около двух часов ночи злоумышленник проник в дом в деревне Говяды Шкловского района.

Убийца нанес множество ножевых ударов 17-летней девушке — она умерла позже в больнице — и ее 37-летней матери, которая скончалась на месте. Кроме того, он ранил 39-летнего отца девушки, 12-летний подросток, который находился в это время дома, не пострадал. В отношении напавшего на семью возбуждено уголовное дело по п.1 ч.2 ст.139 УК РБ «Убийство двух или более человек».

В розыск был объявлен житель Сенненского района Витебской области. В прокуратуре Могилевской области добавили, что подозреваемый 1988 года рождения ранее поддерживал отношения с убитой девушкой. Молодые люди поссорились незадолго до трагедии, отмечает БЕЛТА.

Милиция задержала молодого человека, которого подозревают в убийстве. Следствие предварительно установило, что убийство было совершено на почве ревности. Девушка незадолго до этого сделала аборт, возможно, подозреваемый решил отомстить ей за то, что она избавилась от их ребенка, передает «Интерфакс-Запад».