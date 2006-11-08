Задержан подозреваемый в убийстве 4-х-летней минчанки Ляны Тараскевич

Как сообщили в правоохранительных органах - это ранее судимый 23-летний житель Беларуси. 6 ноября милиционеры обратили внимание на человека, ожидавшего электропоезд на станции Руденск. Его приметы были схожи с фотороботом преступника. В ходе обысков в доме его отца были изъяты одежда и обувь, в которых он предположительно находился в момент преступления.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного задержания ГУВД Мингорисполкома. В ходе расследования он будет направлен на медицинское освидетельствование для проверки психического состояния.