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Задержан подозреваемый в убийстве 4-х-летней минчанки Ляны Тараскевич

08 ноября 2006 11:46
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Как сообщили в правоохранительных органах - это ранее судимый 23-летний житель Беларуси. 6 ноября милиционеры обратили внимание на человека, ожидавшего электропоезд на станции Руденск. Его приметы были схожи с фотороботом преступника. В ходе обысков в доме его отца были изъяты одежда и обувь, в которых он предположительно находился в момент преступления.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного задержания ГУВД Мингорисполкома. В ходе расследования он будет направлен на медицинское освидетельствование для проверки  психического состояния.
# происшествия

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