Задержан подозреваемый в сообщении о ложном минировании поезда Калиниград-Москва

Специальный репортаж и эксклюзивные интервью пассажиров поезда — в вечернем выпуске программы «Новости 24 часа» в 19.30.

По поводу ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело.

Напомним, что информация о готовящемся теракте в поезде номер тридцать первоначально поступило в линейный отдел внутренних дел Смоленска. Российские правоохранители сообщили информацию коллегам из Орши. В начале второго ночи поезд номер тридцать остановили на оршанском вокзале. Подробности ситуации СТВ прокомментировали в Управлении внутренних дел на транспорте МВД Беларуси.

Игорь Евсеев, заместитель начальника УВД на транспорте МВД Республики Беларусь:

Из Российской Федерации нам поступила информация, что на поезд №30 маршрутом Калиниград-Москва готовится теракт, возможно нахождение взрывного устройства. Личный состав оршанского ОВД на транспорте был поднят по команде «Сбор!» в 23.02. Указанный поезд был проверен, взрывное устройство обнаружено не было. Пассажиры на время проверки поезда были размещены в транзитном зале оршанского ж/д вокзала. Задержка поезда в связи с проверкой составила 2 часа 36 минут.

Паники при эвакуации пассажиров не возникло. Все 536 человек были размещены в здании вокзала. Здесь они провели около двух с половиной часов. В Орше работает наш корреспондент Яна Шипко. И сейчас она на прямой телефонной связи со студией. Яна, здравствуйте! Как провели время пассажиры?

Яна Шипко, региональный корреспондент СТВ:

Я хочу отметить, что когда людям ночью по громкой связи сообщили об эвакуации – это не вызвало паники. Все 536 пассажира поезда «Калиниград-Москва» были размещены в здании вокзала. На улице в это время было -10, поэтому людям сразу же предложили горячий чай. К медикам обратилась одна из пассажирок, у которой поднялось давление, ей тут же оказали медицинскую помощь. Сейчас наша съемочная группа все еще находится на вокзале – мы продолжаем узнавать новые подробности ночного происшествия. Один пассажир попросил пересадить его на другой поезд, в котором, кстати, ехала его семья.

Более двух часов понадобилось белорусским саперам, чтобы обследовать каждый из 16 вагонов состава. В 3.30 поезд отправился со станции «Орша» в направлении Москвы.

Спасибо. На прямой телефонной связи со студией из Орши была наш корреспондент Яна Шипко.

Поезд Калиниград-Москва прибыл в российскую столицу с опозданием на полтора часа. В 10 утра по минскому времени на белорусском вокзале состав встречала и наша съёмочная группа. Ольга Бакланова из Москвы с подробностями.

Ольга Бакланова, корреспондент СТВ в Москве:

Да, действительно, нам удалось встретить поезд «Калиниград-Москва», правда, само место встречи не было известно ни встречающим, ни самим сотрудникам вокзала. Номер платформы, на которую должен был прибыть состав, до последнего момента оставался вопросом, не говоря уже о времени. Вначале в расписании на белорусском вокзале значилось, что поезд опаздывает на час. Задержался он, фактически, на полтора. Остановка в зоне предполагаемого прибытия состава была несколько напряженной: как нам показалось, рядом с платформой было чуть больше сотрудников милиции, чем обычно. Зато сами пассажиры прибывшего поезда, которые с нами пообщались, рассказали, что во время остановки в Орше не было ни намека на панику. Людей разместили в здании вокзала, бесплатно напоили чаем, а кого-то даже накормили.

Спасибо! На прямой связи по телефону из российской столицы была наш специальный корреспондент Ольга Бакланова с подробностями прибытия поезда Калининград – Москва. Мы следим за развитием событий. И новая информация в наших следующих выпусках новостей.



Подробности экстренной остановки поезда Калиниград-Москва в Орше

Поезд Калиниград-Москва был остановлен сегодня ночью в Орше из-за сообщения о взрывном устройстве