Задержан гражданин, подорвавший петардами мусоропровод на востоке Москвы

Мощный взрыв связки петард произошел в ночь со вторника на среду в подъезде жилого дома 26 по 15 Парковой улице.

При взрыве никто не пострадал. Взрывной волной выбило дверь мусоросборника, две железобетонные перегородки, а также стекла в пяти квартирах.

– Сотрудники правоохранительных органов задержали неработающего гражданина, подозреваемого в совершении преступления из хулиганских побуждений, – сообщил агентству РИА «Новости» источник в правоохранительных органах Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.