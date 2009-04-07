Задержан белорус с почти килограммом «экстази»

Это самая крупная с начала года партия наркотика изъятая белорусскими правоохранителями.

Тем самым пресечена очередная попытка организации поставок крупной партии наркотиков из Европы на территорию Беларуси. Оперативной группой КГБ совместно со спецподразделением «Альфа» с поличным при попытке сбыта задержан гражданин Беларуси. У него изъято около пяти тысяч таблеток «экстази». Общий вес свыше 800 граммов. Возбуждено уголовное дело.

– Это не единичный случай, – рассказала сотрудник центра информации и общественных связей Комитета Государственной Безопасности Республики Беларусь Валентина ЗЕЛЕНКЕВИЧ. – Сейчас наблюдается тенденция, когда отдельные лица и преступные группировки пытаются наладить каналы поставки в Республику Беларусь наркотиков с территории сопредельных стран. В частности, наибольшее количество наркотиков к нам следует с территории Польши и территории Литвы.