Задержан администратор Telegram-канала «Каратели Беларуси»

Новости Беларуси. Силовики задержали несовершеннолетнего администратора Telegram-канала «Каратели Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юноша размещал сведения о сотрудниках милиции, их семьях и представителях других госорганов. Сначала парень утверждал, что создавал личный архив для передачи правоохранителям. Но потом все же сознался – таким образом хотел заработать. За услугу он получил больше 1 000 рублей и биткоины. Не исключено, что гонорар был не разовый.
Вы за это денежное вознаграждение получали?
В последние месяцы – да.
В виде чего?
400 долларов и биткоин.
Биткоины. Вы знаете, что это наказуемо?
[Отрицательно качает головой.]
Что еще примерно выкладывали в этом канале, кроме сотрудников?
Призывы к радикальным методам борьбы с действующей властью.
Наподобие чего, что за призывы?
Диверсии железнодорожных путей.
Деньги получали от кого?
От пользователей.
А они каким образом получали деньги?
Донатили биткоин-кошелек.
Какими еще… администратором каналов каких являетесь?
«Объединенный Союз Революции».
Помимо вас кто еще там администратор?
Дочь полка, Легион. […] Изначально Легион придумал всю эту фигню с [неразборчиво] революции. Это он был владельцем этого канала и владельцем кошелька, поэтому он им владел. И говорил, что никто [неразборчиво] деньги не брал. Типа это только деньги на […] помощь партизанам. И в итоге сам же их и украл.
А какая была сумма?
50 тысяч рублей Беларуси.
А сколько из этого кошелька денег взяли вы?
Так… 2 600 рублей. 56 тысяч рублей России.
Молодой человек уже не единожды становился фигурантом уголовных дел за вмешательство в деятельность правоохранительных органов. Следователи продолжают проверку, в ближайшее время его действиям будет дана правовая оценка.