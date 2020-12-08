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Задержан администратор Telegram-канала «Каратели Беларуси»

08 декабря 2020 17:20
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Новости Беларуси. Силовики задержали несовершеннолетнего администратора Telegram-канала «Каратели Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юноша размещал сведения о сотрудниках милиции, их семьях и представителях других госорганов. Сначала парень утверждал, что создавал личный архив для передачи правоохранителям. Но потом все же сознался – таким образом хотел заработать. За услугу он получил больше 1 000 рублей и биткоины. Не исключено, что гонорар был не разовый.

Задержан администратор Telegram-канала «Каратели Беларуси»-1

Вы за это денежное вознаграждение получали?

В последние месяцы – да.

В виде чего?

400 долларов и биткоин.

Биткоины. Вы знаете, что это наказуемо?

[Отрицательно качает головой.]

Задержан администратор Telegram-канала «Каратели Беларуси»-4

Что еще примерно выкладывали в этом канале, кроме сотрудников?

Призывы к радикальным методам борьбы с действующей властью.

Наподобие чего, что за призывы?

Диверсии железнодорожных путей.

Деньги получали от кого?

От пользователей.

А они каким образом получали деньги?

Донатили биткоин-кошелек.

Какими еще… администратором каналов каких являетесь?

«Объединенный Союз Революции».

Помимо вас кто еще там администратор?

Дочь полка, Легион. […] Изначально Легион придумал всю эту фигню с [неразборчиво] революции. Это он был владельцем этого канала и владельцем кошелька, поэтому он им владел. И говорил, что никто [неразборчиво] деньги не брал. Типа это только деньги на […] помощь партизанам. И в итоге сам же их и украл.

А какая была сумма?

50 тысяч рублей Беларуси.

А сколько из этого кошелька денег взяли вы?

Так… 2 600 рублей. 56 тысяч рублей России.

Молодой человек уже не единожды становился фигурантом уголовных дел за вмешательство в деятельность правоохранительных органов. Следователи продолжают проверку, в ближайшее время его действиям будет дана правовая оценка.

# Интернет # происшествия # Фотофакт

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