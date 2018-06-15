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Задержан 40-летний сын: в Жодино пенсионеры не досчитались крупной суммы, вернувшись из отпуска

15 июня 2018 15:19
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Новости Беларуси. В Жодино пенсионеры вернулись из заграничного отпуска и обнаружили пропажу из тайника крупной суммы – 10 тысяч рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Задержан 40-летний сын: в Жодино пенсионеры не досчитались крупной суммы, вернувшись из отпуска-1

Злоумышленника поймали: им оказался 40-летний сын потерпевших. К моменту возвращения родителей большую сумму он уже потратил. Возбуждено уголовное дело. Похитителю грозит до 7 лет лишения свободы.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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