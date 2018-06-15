Задержан 40-летний сын: в Жодино пенсионеры не досчитались крупной суммы, вернувшись из отпуска

Новости Беларуси. В Жодино пенсионеры вернулись из заграничного отпуска и обнаружили пропажу из тайника крупной суммы – 10 тысяч рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Жодино пенсионеры вернулись из заграничного отпуска и обнаружили пропажу из тайника крупной суммы – 10 тысяч рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Злоумышленника поймали: им оказался 40-летний сын потерпевших. К моменту возвращения родителей большую сумму он уже потратил. Возбуждено уголовное дело. Похитителю грозит до 7 лет лишения свободы.