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Забастовки во Франции: убытки от протестов превысили уже 1 млрд евро

21 октября 2010 14:22
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Это серьезный удар по экономике, которая только начала восстанавливаться после глобального экономического кризиса.

Половина всех убытков приходится на заблокированный нефтяной терминал в порту Марселя. Там не могут разгрузиться десятки танкеров. Заблокированы также аэропорт Марселя, склады с нефтепродуктами и нефтеперерабатывающие предприятия. В общей сложности из-за транспортных проблем по всей стране пострадали тысячи компаний. Несмотря ни на что, противники законопроекта не намерены отступать. Профсоюзы заявляют, что будут и далее добиваться отзыва законопроекта по пенсионной реформе.

На улицы Франции вновь вышло более миллиона человек.

Во Франции ежедневно происходят столкновения демонстрантов с полицией.

# происшествия

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