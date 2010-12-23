Забастовки транспортников в Греции: не работают трамваи, троллейбусы и метро

Греческая столица погрузилась в транспортный хаос. Из-за 24-часовой забастовки транспортников не работает метро, остановились трамваи и троллейбусы. Люди вынуждены добираться до работы пешком.

Нелегко приходится и тем у кого есть автомобиль. Движение в центре мегаполиса практически полностью перекрыто. Участники акции выступают против принятого этой ночью бюджета Греции на будущий год, который предусматривает новые меры жесткой экономии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».