Прямой эфир

Забастовки транспортников в Греции: не работают трамваи, троллейбусы и метро

23 декабря 2010 14:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Греческая столица погрузилась в транспортный хаос. Из-за 24-часовой забастовки транспортников не работает метро, остановились трамваи и троллейбусы. Люди вынуждены добираться до работы пешком.

Нелегко приходится и тем у кого есть автомобиль. Движение в центре мегаполиса практически полностью перекрыто. Участники акции выступают против принятого этой ночью бюджета Греции на будущий год, который предусматривает новые меры жесткой экономии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Другие новости рубрики

Все новости
23 декабря 2010 12:46

Прорыв на участке нефтепровода «Мозырь-Брест»: разлилось около 70 кубометров нефти

23 декабря 2010 10:59

В Италии тысячи студентов вышли на улицы крупных городов, протестуя против уничтожения бесплатного образования

22 декабря 2010 19:45

В Греции бастуют транспортники, в Италии — преподаватели и студенты