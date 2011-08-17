Забастовка железнодорожников в Польше привела к сбоям в движении поездов в Беларуси

Из-за суточной забастовки польских железнодорожников произошли сбои в движении поездов не только в этой стране, но и в Беларуси. В первой половине дня из Гродно электричка на Белосток не вышла.

Сегодня вечером пассажирский состав должен отправиться из Минска в Варшаву. И пока никаких изменений нет. Из Бреста поезда в европейском направлении также отправляются пока по расписанию.

Польские железнодорожники письменно предупредили белорусских коллег о возможных сбоях на стальной магистрали.

Забастовку проводит крупнейшая железнодорожная компания страны. Работники требуют изменений условий труда, финансовых вложений в развитие компании. Несмотря на то что другие перевозчики продолжают трудиться в обычном режиме, из-за этой забастовки пострадают десятки тысяч пассажиров по всей стране. Ведь компания ежедневно выводит на пути более 2,5 тысяч поездов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Крупнейшая железнодорожная компания Польши проводит суточную забастовку