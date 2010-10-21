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Забастовка во Франции: страну ежедневно сотрясают массовые столкновения демонстрантов с полицией

21 октября 2010 08:52
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Во Франции сегодня решится судьба пенсионной реформы, из-за которой страну вот уже несколько месяцев сотрясают массовые забастовки и выступления.

В ближайшие часы Сенат рассмотрит законопроект и поставит точку в долгом противостоянии правительства и профсоюзов.

Из-за протестов обстановка в стране крайне сложная. Нарушена работа железнодорожного и городского транспорта. Противники пенсионной реформы блокируют склады с нефтепродуктами и нефтеперерабатывающие предприятия. Практически ежедневно происходят столкновения между полицией и демонстрантами. Своими действиями профсоюзы пытаются заставить Елисейский дворец пересмотреть свой подход к непопулярному законопроекту.

Фото. Забастовка во Франции

Фото. Забастовка во Франции

Фото. Забастовка во Франции

Фото. Забастовка во Франции

Фото. Забастовка во Франции

# происшествия # Фотофакт

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