Забастовка во Франции: страну ежедневно сотрясают массовые столкновения демонстрантов с полицией

Во Франции сегодня решится судьба пенсионной реформы, из-за которой страну вот уже несколько месяцев сотрясают массовые забастовки и выступления.

В ближайшие часы Сенат рассмотрит законопроект и поставит точку в долгом противостоянии правительства и профсоюзов.

Из-за протестов обстановка в стране крайне сложная. Нарушена работа железнодорожного и городского транспорта. Противники пенсионной реформы блокируют склады с нефтепродуктами и нефтеперерабатывающие предприятия. Практически ежедневно происходят столкновения между полицией и демонстрантами. Своими действиями профсоюзы пытаются заставить Елисейский дворец пересмотреть свой подход к непопулярному законопроекту.