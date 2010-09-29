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Забастовка в Испании: на улицы вышли 2,5 млн. человек

29 сентября 2010 13:07
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В аэропортах отменены или перенесены все международные рейсы, стоит четверть поездов. Люди недовольны антикризисными мерами правительства, из-за которых были урезаны зарплаты госслужащим, сокращены пенсии и повышены налоги. Кроме того, жители опасаются безработицы, которая итак в Испании приближается к 20 %. Кабинет министров не собирается менять курс на оптимизацию экономики. Ранее правительство приняло поправки к законам, которые позволяют легче нанимать и увольнять работников.
# происшествия # Фотофакт

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