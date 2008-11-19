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За взятку задержан сотрудник Комитета Госконтроля

19 ноября 2008 18:34
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Нечистым на руку оказался один из руководителей управления департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля по Витебской области. 5 тысяч долларов. Такую сумму он собирался получить от индивидуального предпринимателя за благоприятное решение вопроса о снижении штрафных санкций, насчитанных по результатам проверки. В момент передачи денег чиновник был задержан с поличным сотрудниками КГБ. Подробности дела пока не разглашаются. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки».
# происшествия

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