За взятку задержан сотрудник Комитета Госконтроля

Нечистым на руку оказался один из руководителей управления департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля по Витебской области. 5 тысяч долларов. Такую сумму он собирался получить от индивидуального предпринимателя за благоприятное решение вопроса о снижении штрафных санкций, насчитанных по результатам проверки. В момент передачи денег чиновник был задержан с поличным сотрудниками КГБ. Подробности дела пока не разглашаются. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки».