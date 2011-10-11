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За три дня в Беларуси зарегистрировано почти 17 000 нарушений ПДД

11 октября 2011 08:55
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За прошедшую пятницу и выходные дни на территории Беларуси зарегистрировано 1 048 ДТП с материальным ущербом. Совершено 68 ДТП , в которых 12 человек погибли и 85 получили ранения. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 516 водителей. Всего выявлено 18699 нарушений ПДД Правила дорожного движения. Совершено 3 наезда на пешеходов, 2 лобовых столкновения, 2 наезда на препятствие, 2 столкновения транспортных средств, 1 наезд на велосипедиста. Во всех эти ДТП погибли люди. Об этом пишет сайт МВД.
# происшествия # Белоруссия

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