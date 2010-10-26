За сутки в пяти авариях в Беларуси погибли 5 человек

В Минске на улице Притыцкого 38-летний минчанин, управляя автомашиной «Фольксваген», совершил наезд на 80-летнюю минчанку, которая с телесными повреждениями помещена в БСМП, где позднее умерла.

Вблизи деревни Лавы Стародорожского района (Минская область) 23-летний житель Минска, управляя автомашиной «Опель», съехал в кювет, опрокинулся и погиб.

Вблизи деревни Пересады Борисовского района 28-летний житель Борисова, управляя грузовой автомашиной «Ивеко», совершил наезд на 37-летнюю борисовчанку, которая погибла.

Вблизи деревни Леньки Слуцкого района 33-летнего жителя Солигорска, управляя автобусом «Фольксваген», совершил наезд на двигавшегося на велосипеде 39-летнего жителя деревни Ануфровичи, который погиб.

В городе Климовичи (Могилевская область) 38-летний мужчина, управляя автомашиной «УАЗ», совершил наезд на 78-летнего пенсионера, который умер в больнице.

Об этом сообщает www.ctv.by со ссылкой на МВД Беларуси.