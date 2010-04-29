За сутки в Минске оштрафован 21 водитель за превышение скорости

В нынешнем году сотрудники минской Госавтоинспекции задержали 1.464 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александр Бруй.

По его словам, за январь-март нынешнего года в Минске по вине нетрезвых автомобилистов зафиксированы 6 дорожно-транспортных происшествий. В результате 12 человек ранены. Собеседник также отметил, что ДТП случаются и по вине нетрезвых пешеходов, зачастую переходящих проезжую часть в неположенном месте. Так, за три месяца 2010 года в Минске из-за пешеходов подшофе произошли 7 автоаварий, в результате которых 8 человек получили травмы.

Напомним, согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф от 15 до 35 базовых величин с лишением водительских прав на 3 года или административный арест. В случае повторного в течение года управления транспортным средством подшофе грозит уголовная ответственность. Пьяным пешеходам-нарушителям грозит штраф от 3 до 5 базовых величин, а тем, кто создал аварийную обстановку на дороге, – от 3 до 8 базовых величин.