За сутки в Брестской области на пожарах погибли 2 человека

Новости Беларуси. Утром 17 февраля в Барановичах огнём повредило грузовик Mercedes. Обгорела кабина автомобиля и рефрижератор. Возможная причина произошедшего – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

По сведениям Брестского ОУМЧС, утром 17 февраля в деревне Липск Ганцевичского района загорелось деревянное хозяйственное строение. Оно принадлежит 72-летней женщине. Огнём повредило кровлю и часть стены. Пожар был потушен ещё до прибытия спасателей.

Днём того же дня в деревне Рудня Ивацевичского района загорелся жилой деревянный дом. Его 47-летний владелец пытался самостоятельно погасить огонь. Мужчину госпитализировали с термическими ожогами 2-3 степени, пострадало 60% тела. Причина пожара пока неизвестна.

В субботу вечером в деревне Семенча-2 в Пружанском районе произошло возгорание в блочном доме. При пожаре погиб 13-летний сын квартиросъёмщиков. Выясняются причины возгорания.

18 февраля около трёх ночи в деревне Верешки Ивацевичского района загорелся нежилой деревянный дом. В огне погиб 39-летний сожитель хозяйки дома. Пожар мог начаться из-за неосторожности при курении.

Всего в Брестской области за сутки зарегистрировано 8 пожаров.

Недавно мы рассказывали о самых распространённых причинах возникновения пожаров.