За сутки белорусскую границу попытались перейти двое индусов и двое чеченцев

Новости Беларуси. Гродненские пограничники за сутки предотвратили сразу две попытки нарушения границы.

В первом случае двое граждан Индии пытались попасть на территорию Польши. При себе у них не было никаких документов. Выяснилось, что из Индии в Россию они прибыли по туристической визе. Затем приехали в Минск и далее — в Гродно. Чёткого конечного пункта у нелегалов не было. Планировали закрепиться либо в Германии, либо во Франции.

Ещё один тандем задержали буквально через несколько часов уже на белорусско-литовской границе. На этот раз двое чеченцев попытались обойти пункт пропуска. Причем, это уже была их вторая попытка. Несколько дней назад они пробовали въехать в Польшу через Брестскую область, но были задержаны и отправлены обратно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шумейко, начальник пресс-службы Гродненской пограничной группы:

Будет приниматься решение о применении ко всем нарушителям административной ответственности с депортацией и последующим запретом на въезд в Республику Беларусь. Статистика показывает, что на участке Гродненской пограничной группы за этот год были задержаны более ста нелегальных мигрантов.