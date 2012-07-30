За самые жаркие выходные лета в Беларуси утонули 10 человек, большинство – в Гомельской области

Новости Беларуси. Минувшие выходные оказались самыми жаркими за все лето. На юго-западе страны было +35. В Минске – 33 тепла. Температурные нормы превышены на 6 градусов.

Отдыхающие искали спасения в парках, скверах и берегах водоемов. К сожалению, не обошлось без несчастных случаев. Только в субботу утонули 10 человек, большинство – в Гомельской области.

31 июля погода изменится. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах прогремят грозы со шквалистым ветром. В первый день августа жара окончательно покинет Беларусь. Ожидается от плюс 20 до 27, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.