За пятницу, выходные и понедельник в Беларуси погибли 22 человека в авариях

Пьяный сельчанин из деревни под Пинском вышел на улицу и стал палить из ружья по прохожим

Житель деревни Пинковичи, что под самым Пинском, вечером вышел на улицу и стал стрелять из пневматического ружья. Сначала его мишенями были собаки, а потом и те, кто проходил мимо. Пострадал один прохожий, его зацепила пневматическая пуля.