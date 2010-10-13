За пятницу, выходные и понедельник в Беларуси погибли 22 человека в авариях

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 683 водителя, пишет «Белорусская нива».
Житель деревни Пинковичи, что под самым Пинском, вечером вышел на улицу и стал стрелять из пневматического ружья. Сначала его мишенями были собаки, а потом и те, кто проходил мимо. Пострадал один прохожий, его зацепила пневматическая пуля.
В Белоозерске 8-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Ленина. В результате наезда мальчик получил перелом костей таза и был госпитализирован.
В Гомеле груженный песком автомобиль МАЗ, выезжая со строительной площадки, угодил в озеро.
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