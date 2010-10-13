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За пятницу, выходные и понедельник в Беларуси погибли 22 человека в авариях

13 октября 2010 09:38
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За пятницу, выходные и понедельник в республике было совершено 96 ДТП, в которых 22 человека погибли и 90 (в том числе 7 детей) получили ранения.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 683 водителя, пишет «Белорусская нива».

# происшествия

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