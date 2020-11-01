За публичное оскорбление Президента Беларуси на жителя Брагина завели уголовное дело

Новости Беларуси. Житель Брагина публично оскорбил Президента Беларуси. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел вечером 16 августа. 25-летнего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения доставили в районную больницу для проведения медицинского осмотра.

Находясь в приемном отделении, мужчина вел себя неадекватно. Милиционеры утихомирили дебошира. Но он не унимался и стал публично, в присутствии сотрудников милиции и медицинского персонала, высказывать оскорбления в адрес главы государства. Его речь была зафиксирована с помощью служебного видеорегистратора. Видеозапись направили на экспертизу, которая подтвердила факт оскорбления.

Я вас предупреждаю: еще раз вы будете меня оскорблять – я такого не позволю вам.

Смотрите показания. Тихонько, в моих руках, не выхватываем.