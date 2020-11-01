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За публичное оскорбление Президента Беларуси на жителя Брагина завели уголовное дело

01 ноября 2020 11:53
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Новости Беларуси. Житель Брагина публично оскорбил Президента Беларуси. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел вечером 16 августа. 25-летнего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения доставили в районную больницу для проведения медицинского осмотра.

За публичное оскорбление Президента Беларуси на жителя Брагина завели уголовное дело-1

Находясь в приемном отделении, мужчина вел себя неадекватно. Милиционеры утихомирили дебошира. Но он не унимался и стал публично, в присутствии сотрудников милиции и медицинского персонала, высказывать оскорбления в адрес главы государства. Его речь была зафиксирована с помощью служебного видеорегистратора. Видеозапись направили на экспертизу, которая подтвердила факт оскорбления.

За публичное оскорбление Президента Беларуси на жителя Брагина завели уголовное дело-4

Я вас предупреждаю: еще раз вы будете меня оскорблять – я такого не позволю вам.

За публичное оскорбление Президента Беларуси на жителя Брагина завели уголовное дело-7

Смотрите показания. Тихонько, в моих руках, не выхватываем.

За публичное оскорбление Президента Беларуси на жителя Брагина завели уголовное дело-10

Известно, что фигурант уголовного дела ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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