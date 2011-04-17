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За последние три дня по юго-востоку США пронеслись 185 торнадо

17 апреля 2011 15:22
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В США растет количество жертв торнадо. В скорбном списке уже 26 имён, среди них пятеро детей. Сотни человек пострадали.

Стихия обрушилась на юго-восток страны. За последние три дня здесь пронеслось 185 торнадо. Полностью разрушены свыше сотни домов. Повалены деревья, перевернуты автомобили, повреждены линии электропередачи. Сейчас спасатели ведут разбор завалов. Не исключено, что под обломками находятся люди.

На данный момент стихия продолжает двигаться дальше к восточному побережью США. Угроза торнадо уже объявлена в Вирджинии и Пенсильвании. В Нью-Йорке дождь и сильный ветер, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Последствия торнадо в США

Последствия торнадо в США

Последствия торнадо в США

Последствия торнадо в США

Последствия торнадо в США

Последствия торнадо в США

Последствия торнадо в США

Последствия торнадо в США

Последствия торнадо в США

Последствия торнадо в США

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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