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За получение взятки прямо на трассе задержали начальника отдела филиала Транспортной инспекции

19 мая 2016 14:26
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Новости Беларуси. Начальник отдела филиала Транспортной инспекции Министерства транспорта был задержан за получение финансового вознаграждения.

Передача денег произошла на автодороге М1 вблизи поселка Привольный. Фигурант получил от индивидуального предпринимателя 1150 долларов. Таким образом, фуры частника должны были проезжать пункты контроля без обязательной процедуры взвешивания и проверки сопроводительных документов.

Спецоперацию провели сотрудники отряда милиции особого назначения. В отношении задержанного управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Мошенничество

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