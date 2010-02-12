За полтора месяца в Беларуси ограблен третий банкомат

Ореховские воры в методе добычи денег - уже не новаторы. Несколько недель назад при помощи такой же пилы-болгарки злоумышленники унесли более двухсот миллионов из банкомата в Заводском районе Минска.
Доступ к наличным грубой силой говорит только об одном: слабой защите. Могилевских преступников по горячим следам не нашли.
И до сих пор не понятно, почему о ЧП в милицию заявили только на следующий день вечером. Ведь сигнал пустого банкомата работники банка получили автоматически в ту же минуту. Однако еще 15 часов на это просто не обращали внимания. Объект был и под охраной сторожа. Хотя пользы следствию этот факт не прибавил.
Александр Сергеев, начальник Кличевского РОВД
Здание находилось под охраной. Сторож сделал обход только в 5 часов утра. Он увидел открытое окно. Закрыл его, а внутрь не зашёл и не увидел искорёженную дверь и банкомат.
За полтора месяца это третий ограбленный банкомат в республике. В прошлом году таких было четыре. Их опустошили на семьсот миллионов рублей. Большинство преступлений уже раскрыто. Перспектива каждого охотника за криминальным джек-потом – семь лет заключения.
Роман Мельник, начальник управления профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Сроки лишения свободы за такое преступление очень-очень большие. То есть такие преступления себя не оправдывают.
Если милиция работает по факту, то банки должны работать на опережение. Однако интерес к охранным системам проявляют в основном преступники. Службы безопасности белорусских банков от комментариев сегодня воздержались. Как и от рекомендаций правоохранителей.
Алексей Мартиненок, Вячеслав Комиссаров, телекомпания СТВ.