За полтора месяца в Беларуси ограблен третий банкомат

В Могилёвской области вскрыт банкомат. Ночью воры проникли через окно в административное здание. По предварительной информации, при помощи "болгарки" воры сначала вскрыли металлическую дверь одной из комнат, а затем и сам банкомат. Похищено около 28 млн. рублей.

Ореховские воры в методе добычи денег - уже не новаторы. Несколько недель назад при помощи такой же пилы-болгарки злоумышленники унесли более двухсот миллионов из банкомата в Заводском районе Минска.

Доступ к наличным грубой силой говорит только об одном: слабой защите. Могилевских преступников по горячим следам не нашли.

И до сих пор не понятно, почему о ЧП в милицию заявили только на следующий день вечером. Ведь сигнал пустого банкомата работники банка получили автоматически в ту же минуту. Однако еще 15 часов на это просто не обращали внимания. Объект был и под охраной сторожа. Хотя пользы следствию этот факт не прибавил.

Александр Сергеев, начальник Кличевского РОВД

Здание находилось под охраной. Сторож сделал обход только в 5 часов утра. Он увидел открытое окно. Закрыл его, а внутрь не зашёл и не увидел искорёженную дверь и банкомат.

За полтора месяца это третий ограбленный банкомат в республике. В прошлом году таких было четыре. Их опустошили на семьсот миллионов рублей. Большинство преступлений уже раскрыто. Перспектива каждого охотника за криминальным джек-потом – семь лет заключения.

Роман Мельник, начальник управления профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Сроки лишения свободы за такое преступление очень-очень большие. То есть такие преступления себя не оправдывают.

Если милиция работает по факту, то банки должны работать на опережение. Однако интерес к охранным системам проявляют в основном преступники. Службы безопасности белорусских банков от комментариев сегодня воздержались. Как и от рекомендаций правоохранителей.

Алексей Мартиненок, Вячеслав Комиссаров, телекомпания СТВ.