За оскорбление в интернете сотрудника ГАИ оштрафован студент белорусского вуза

14 января этого года один из водителей, нарушивший требования знака «Въезд запрещен», был оштрафован на 40 тыс. рублей (максимальное наказание за нарушение предусматривало штраф в размере 175 тыс. рублей). Дома он сообщил об этом, а его возмущенный сын на интернет-форуме рассказал историю, описывая в оскорбительных и нецензурных выражениях офицера милиции.

Все обстоятельства были проверены сотрудниками службы собственной безопасности УВД Гродненского облисполкома. Они признали действия сотрудника ГАИ правомерными. Сообщение со страниц интернет-форума было удалено. Сотрудник ГАИ рассчитывал получить извинения, но молодой человек не хотел признавать вину, рассказали в Госавтоинспекции.

По делу частного обвинения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса «Оскорбление». Суд Октябрьского района города полностью признал вину студента и оштрафовал его на 3,5 млн. рублей (100 базовых величин). Кроме того, ему предстоит уплатить 1 млн. рублей в качестве возмещения морального вреда.

Однако последний с приговором не согласился и подал кассационные жалобы в областной и Верховный суды. Приговор оставлен без изменений, подытожили в Госавтоинспекции, сообщает www.ctv.by.