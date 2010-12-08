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За оскорбление в интернете сотрудника ГАИ оштрафован студент белорусского вуза

08 декабря 2010 08:03
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14 января этого года один из водителей, нарушивший требования знака «Въезд запрещен», был оштрафован на 40 тыс. рублей (максимальное наказание за нарушение предусматривало штраф в размере 175 тыс. рублей). Дома он сообщил об этом, а его возмущенный сын на интернет-форуме рассказал историю, описывая в оскорбительных и нецензурных выражениях офицера милиции.

Все обстоятельства были проверены сотрудниками службы собственной безопасности УВД Гродненского облисполкома. Они признали действия сотрудника ГАИ правомерными. Сообщение со страниц интернет-форума было удалено. Сотрудник ГАИ рассчитывал получить извинения, но молодой человек не хотел признавать вину, рассказали в Госавтоинспекции.

По делу частного обвинения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса «Оскорбление». Суд Октябрьского района города полностью признал вину студента и оштрафовал его на 3,5 млн. рублей (100 базовых величин). Кроме того, ему предстоит уплатить 1 млн. рублей в качестве возмещения морального вреда.

Однако последний с приговором не согласился и подал кассационные жалобы в областной и Верховный суды. Приговор оставлен без изменений, подытожили в Госавтоинспекции, сообщает www.ctv.by.

# происшествия

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