Прямой эфир

За операцией по спасению аргентинской девочки следила вся страна во главе с президентом

18 ноября 2010 09:32
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В Аргентине успешно завершилась уникальная операция по спасению четырехлетней девочки.

Более семи часов сотрудники экстренных служб пытались достать ребенка со дна 25-метровой скважины. За происходящим в прямом эфире следила вся страна и даже лично глава государства.

Спасательную операцию затрудняло то, что спуститься в колодец у взрослого человека не было никакой возможности — из-за узкого диаметра отверстия. Испуганному ребенку пришлось самому крепить к себе веревки и помогать своим спасителям.

Девочка отделалась лёгкими ушибами.

# происшествия # Фотофакт

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