За операцией по спасению аргентинской девочки следила вся страна во главе с президентом

В Аргентине успешно завершилась уникальная операция по спасению четырехлетней девочки.

Более семи часов сотрудники экстренных служб пытались достать ребенка со дна 25-метровой скважины. За происходящим в прямом эфире следила вся страна и даже лично глава государства.

Спасательную операцию затрудняло то, что спуститься в колодец у взрослого человека не было никакой возможности — из-за узкого диаметра отверстия. Испуганному ребенку пришлось самому крепить к себе веревки и помогать своим спасителям.

Девочка отделалась лёгкими ушибами.