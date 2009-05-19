За одну ночь МакДоналдс горел дважды

Сразу два пожара за одну ночь произошло в московском МакДоналдсе на Пушкинской площади.

Первое возгорание в вентиляционном коробе здания возникло около полуночи с 18 на 19 мая, пожару была присвоена вторая категория сложности. К месту ЧП было стянуто 15 пожарных расчетов, движение автотранспорта у места происшествия ограничивалось. По сообщениям информагентств, в венткоробе загорелись жировые отложения на площади 7 квадратных метров, и пожарным пришлось заливать водой всю металлическую конструкцию с девятого этажа жилого дома, к которому примыкает ресторан. Этот вентиляционный короб проходит из помещения одноэтажного ресторана по внешней стене жилого здания, из подъезда которого в целях безопасности были эвакуированы 27 жильцов. Однако угрозы перехода огня на жилой дом не было.

Второй пожар произошел ночью 19 мая около 04.30, огонь охватил общий подвал ресторана быстрого питания и примыкающего к нему жилого дома. На месте ЧП работали пять пожарных расчетов — в основном, оставшихся на дежурстве в связи с первым пожаром.

Эксперты не исключают, что второе возгорание в электрощитовой произошло из-за замыкания электропроводки в результате попадания воды при тушении предыдущего пожара.